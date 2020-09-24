Артисты Мариинки покажут самарцам историю известной балерины Улановой

пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета

Артисты Мариинского театра Владимир Шкляров и Мария Ширинкина выступят на сцене Самарского областного театра оперы и балета в премьерном показе гала-спектакля, в котором будет представлена история жизни и творчества знаменитой русской балерины Галины Улановой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

Спектакль состоится в рамках фестиваля "Волжские сезоны". Зрители увидят историю становления известной балерины, познакомятся с редкими архивными записями и фотографиями, иллюстрирующими жизнь и творчество артистки. Также зрителям продемонстрируют видеофрагменты из постановок с участием Улановой. Спектакль покажут 7 октября.

Помимо Шклярова и Ширинкиной на сцене самарского театра выступят артисты Михайловского театра Ирина Перрен и Иван Зайцев, Большого театра Клим Ефимов и Ксения Жиганшина и "Кремлевского балета" Екатерина Первушина и Егор Мотузов.