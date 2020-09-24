В Самаре отопление в 2020 году обещают дать вовремя

Работы на сетях идут в несколько смен. Фото - администрация Самары

Крупные объемы ремонтных работ на тепловых сетях не повлияют на старт отопительного сезона в Самаре. Об этом во время выездного совещания сообщила глава города Елена Лапушкина.

"Работы организованы в соответствии с жесткими графиками, чтобы тепло в дома и социальные объекты поступило вовремя. Большие объемы модернизации сетей не повлияют на сроки старта отопительного сезона", - сказала Лапушкина.

После перехода на единую ценовую зону теплоснабжения в Самаре ремонт начали проводить на семи дополнительных участках, где зафиксирован наиболее сильный износ.

Работы на дополнительных участках идут в несколько смен. Устанавливаются современные трубы с пенополиуретановой изоляцией. Всего ремонтируется более 20 км теплотрасс.

До 5 октября планируется завершить работы на улицах Советской Армии и Панова, до 3 октября - на улице Печерской, а также на Пензенской, где работы осложняются из-за, что ремонтные участки располагаются во дворах. До 30 сентября будет собрана монтажная схема на Гастело и Радонежской. Продолжаются работы на улице Революционной, там собрана временная схема.

Напомним, ранее теплом обеспечили 43% соцобъектов, в том числе 104 детских сада, 46 больниц и поликлиник, а также 4 дома ребенка и малютки.