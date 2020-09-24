В Самарской области ждут заморозки до -1 градуса

Температура воздуха понизится до -1 градуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ждут заморозки уже грядущей ночью. Температура воздуха понизится до -1 градуса, говорится в сообщении Приволжского УГМС. Жителям придется померзнуть: горожане жаловались на ледник в квартирах еще при температуре на улице выше +10, эта же ночь обещает стать настоящим испытанием.

Впрочем, не все так плохо. Днем температура будет радовать и даже напомнит про лето. По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается от 15 до 20 градусов тепла. В ночное время в субботу и воскресенье ожидается от 2 до 7 градусов тепла.

В целом по области в ближайшие три дня осадков не ожидается, в пятницу утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Жителей просят быть осторожными этой ночью, особенно если приходится проводить время на свежем воздухе. Дома же нужно позаботиться о безопасности при использовании отопительных приборов. Включая для обогрева газ, необходимо обязательно приоткрывать окно, иначе может случиться трагедия.