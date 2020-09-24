Пять очистных станций появятся на Волге в Самарской области до конца года

Станция позволит избежать процесса хлорирования, что значительно улучшит состояние воды в Волге. Фото правительства Самарской области

Пять объектов водоочистки в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги» планируется ввести в эксплуатацию в Самарской области до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

Объекты очистки находятся в Самаре, Сызрани, Жигулевске и Октябрьске, строительно-монтажные работы по ним начались в 2019 году. Один из них в четверг, 24 сентября, посетил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Ожидается, что после начала работы станция позволит избежать процесса хлорирования, что значительно улучшит состояние воды в Волге.

Кудряшов поставил задачу не допускать срыва графика работ, контролировать ход строительства и обеспеченность необходимым количеством людей и техники. В дальнейшем контроль на объектах, реализуемых по нацпроекту, будет усиливаться вплоть до финальных стадий.

Как ранее сообщали в правительстве, также до конца года планируется завершить проектные работы по 10-ти канализационным очистным сооружениям в семи городах региона и в Нефтегорском районе.