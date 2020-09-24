На АВТОВАЗе выпустили 30-миллионный автомобиль

На церемонию юбилейного выпуска был доставлен первый автомобиль предприятия ВАЗ 2101. Фото - "Автоваз"

С конвейера АВТОВАЗа в четверг, 24 сентября, сошел 30-миллионный автомобиль. Им стал красный седан Lada Granta. На церемонию выпуска доставили также и первый автомобиль, выпущенный на тольяттинском автозаводе, - ВАЗ-2101.

«Первая LADA полностью изменила автомобильную историю России. ВАЗ-2101 подарил мобильность миллионам людей, и Lada Granta продолжает эту славную историю. Сегодня это автомобиль номер один по продажам в России. Я хотел бы поблагодарить всю команду производства Lada Granta и весь коллектив АВТОВАЗа. Спасибо за отличную работу и поздравляю с выпуском 30-миллионного автомобиля!» - цитируют в сообщении предприятия президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.

Обновленную «Гранту» представили в августе 2018 года во время Дня открытых дверей АВТОВАЗа в Тольятти. Модель представлена на рынке в вариантах с кузовами седан, универсал, лифтбек и хетчбек и оформлена в X-дизайне в стиле «старшей» модели «Веста». Также выпускается несколько спецверсий. «Гранта» остается самой популярной моделью АВТОВАЗа, по итогам августа было реализовано более 10 тыс. автомобилей.

30-миллионный автомобиль выпущен в Тольятти в год 50-летия со дня старта автомобильного производства в городе. Юбилейная модель не поступит в продажу, а станет экспонатом заводского музея.