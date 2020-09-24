Подавляющее большинство новых заболевших коронавирусом – жители Самары

Всего в Самарской области с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 11 109 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше половины новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки по состоянию на 24 сентября 2020 года приходится на Самару. Из 110 заболевших 66 – жители областной столицы. Об этом сообщает оперативный штаб Самарской области.

- Еще восемь случаев заражения подтвердили в Тольятти, шесть – в Кинеле, по четыре – в Похвистневе, Красноярском и Кинель-Черкасском районах, по три – в Приволжском и Большечерниговском районах, по два в Сызрани, Безенчукском, Пестравском и Хворостянском районах, по одному – в Октябрьске, Нефтегорском, Челно-Вершинском и Похвистневском районах, - говорится в сообщении.

Чаще всего коронавирус находят при обследовании ОРВИ и внебольничной пневмонии. Это 68 человек из 110. Еще у 20 жителей области COVID-19 нашли после того, как их обследовали после общения с зараженным. У 22 человек коронавирус никак себя не проявлял, его нашли при профилактическом обследовании.

Всего в Самарской области с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 11 109 человек.