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Происшествия

Родители школьников что-то не поделили: появились подробности стрельбы в Самаре

На улице Земеца мужчина тяжело ранил двух других из травматического пистолета
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы выяснить все подробности произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрельба произошла во время ссоры родителей двух учеников самарской школы. В прокуратуре Самарской области рассказали подробности происшествия, которое произошло 22 сентября на улице Земеца в областной столице.

- Между несколькими мужчинами, среди которых родители двух учащихся самарской школы, произошел конфликт, в ходе которого один применил травматический пистолет, причинив двум другим участникам ссоры тяжкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В полиции возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы выяснить все подробности произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Промышленного района.

Криминал