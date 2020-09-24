Родители школьников что-то не поделили: появились подробности стрельбы в Самаре

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы выяснить все подробности произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрельба произошла во время ссоры родителей двух учеников самарской школы. В прокуратуре Самарской области рассказали подробности происшествия, которое произошло 22 сентября на улице Земеца в областной столице.

- Между несколькими мужчинами, среди которых родители двух учащихся самарской школы, произошел конфликт, в ходе которого один применил травматический пистолет, причинив двум другим участникам ссоры тяжкий вред здоровью, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В полиции возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят следственные действия, чтобы выяснить все подробности произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Промышленного района.