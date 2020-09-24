Пассажиров без масок в автобусах в Самаре будут искать еще активнее

Автобус отъедет от остановки только когда все оденут маски. Фото администрации Самары

В Самаре втрое увеличено количество бригад, задействованных для проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Маску в транспорте и в целом в общественных местах города обязательно носить с 1 мая текущего года.

Наибольшее количество бригад задействовано в утренние и вечерние часы. В дневное время, когда наблюдается меньшая нагрузка на транспорт, на проверки выходят руководители профильных департаментов и транспортных предприятий. После усиления контроля из общественного транспорта было высажено более 200 пассажиров, порядка 300 не допущены в метро.

Ранее во время заседания штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в администрации Самары было принято решение о жестких мерах в отношении нарушителей масочного режима, которых будут высаживать из салона. При этом транспорт не поедет от остановки, пока все пассажиры не оденут маски.

Как отмечают проверяющие, некоторые пассажиры категорически отказываются использовать маски. При этом почти у всех они имеются в наличие. При замечании они демонстрируют маски, но не одевают их, а предпочитают выйти.

В четверг, 24 сентября, в Самарской области зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 66 - в Самаре. Всего зарегистрировано 11 109 случаев заражения, из которых 8668 выписаны по выздоровлению, 178 человек скончались.