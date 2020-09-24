В оперштабе рассказали о том, кем была очередная жертва коронавируса в Самарской области

Всего в регионе с начала пандемии скончались 178 пациентов с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Самарской области рассказали о том, чью жизнь унес COVID-19 за прошедшие сутки по состоянию на 24 сентября. Новой жертвой вируса стала 89-летняя женщина, у которой были заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 178 пациентов с коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили еще у 110 жителей Самарской области. Больше всего новых случаев в Самаре – 66. Чаще COVID-19 находят при обследовании ОРВИ и внебольничной пневмонии.