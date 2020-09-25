Ко Дню контрацепции: беременность нужно планировать

Берегите свое здоровье! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 сентября во всем мире отмечают День контрацепции. Эта дата учреждена в рамках международной информационно-просветительной кампании, которая нацелена в первую очередь на снижение высокого уровня незапланированных беременностей. Девиз этого дня: «Контрацепция - это ваша жизнь, это ваша ответственность».

В современном мире контрацепция - составная часть системы планирования семьи, которая позволяет не только регулировать рождаемость, но и сохранить здоровье. Использование современных методов предохранения от беременности снижает частоту абортов, которые часто являются причиной гинекологических патологий, материнской смертности.

Контрацептивные средства служат для регуляции наступления беременности в зависимости от здоровья супругов, соблюдения интервала между родами. Это особенно важно для ВИЧ-положительных женщин. Как отметили специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом, при планировании беременности и приеме необходимых препаратов вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку снижается до минимума, а вероятность рождения здорового ребенка без ВИЧ приближается к 98-99%. Кроме того, некоторые варианты предохранения помогают избежать распространения венерических заболеваний. В частности, использование барьерного метода – презерватива – служит защитой от ВИЧ-инфекции.

Помните, что ВИЧ-инфекция передается лишь тремя способами: незащищенный интимный контакт, через кровь и от инфицированной женщины к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Берегите свое здоровье! Избегайте незащищенного интимного контакта и знайте свой ВИЧ-статус.

День контрацепции - отличный повод сдать тест на ВИЧ. Это можно сделать бесплатно во всех отделениях областного СПИД-центра: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178; г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1А; г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25; г. Тольятти, ул. Зеленая, д. 15; г. Сызрань, ул. Вольская, д. 1Б (временно ул. Солнечная, 11, 4 этаж (здание поликлиники № 1 Сызранской центральной городской больницы).