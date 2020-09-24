Дмитрий Азаров предложил депутатам выполнить предвыборные обещания

В Самаре Дмитрий Азаров провел конференцию Единой России

В Самаре в онлайн-формате прошла конференция Единой России после выборов 13 сентября 2020 года. Вел ее секретарь партии Дмитрий Азаров. Он отметил 9 лучших местных отделений, где достигли лучших результатов по явке.

- Прошедшие выборы не были простыми. Завершились 312 избирательных кампаний. Мы получили неплохие результаты – более 89% кандидатов будут представлять партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления. Но это не повод расслабляться, -отметил Дмитрий Азаров.

Впереди серьезная работа, самарским единороссам предстоит серьезно поработать, чтобы достичь сплоченности и повысить роль муниципальных депутатов в работе местного самоуправления.

- Настало время выполнять предвыборные обещания. Предлагаю местным отделениям партии обеспечить сбор наказов, которые жители передали кандидатам, а теперь - выбранным депутатам, - предложил губернатор.

Он особенно уточнил, что главная задача - вовлечение жителей в работу и над нацпроектами, и в бюджетной политике. Отметил губернатор и роль общественников в инициативном освоении каждой территории и направления, потенциал содержится и в молодежных объединениях.

- Настало время выполнять предвыборные обещания. Предлагаю местным отделениям партии обеспечить сбор наказов, которые жители передали кандидатам, а теперь - выбранным депутатам, - резюмировал Дмитрий Азаров.