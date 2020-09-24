Власти назвали изменения, которые хотят внести в правила застройки в Самаре

Предпорлагается, что новые ПЗЗ должны облегчить жизнь застройщикам и горожанам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Городские власти рассказали, какие именно изменения собираются внести в действующие правила застройки и землепользования Самары. Если документ будет утвержден, в нем появится сразу несколько новшеств.

Первое из них касается зонирования, то есть сферы использования земельных участков. В новых ПЗЗ зонирование привели в соответствие с генпланом города, а границы участков совпадают с реальными. Более того, каждый участок относится к одной зоне.

Второе изменение связано с принятием границ исторического поселения – в ПЗЗ появятся обновленные данные по объектам культурного наследия и их охранным зонам.

Еще одно нововведение должно облегчить жизнь застройщикам, которые возводят новые дома на месте аварийной застройки.

- Новые ПЗЗ определяют границы территорий для комплексного и устойчивого развития (КУРТы), - объяснил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. – На этих территориях есть юридическая возможность заключать новые договора развития застроенных территорий на территориях с ветхим и аварийным жильем.

Власти считают, что нововведения облегчат жизнь самарским застройщикам и рядовых горожан, пользующихся землей. Высказаться за или против изменений самарцы смогут на публичных слушаниях с 3 октября по 10 ноября.