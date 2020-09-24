Самарцев зовут на генеральную уборку у озера Гатное

В Самаре пройдет экологическая акция «Озерам и рекам – чистые берега!» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 сентября в рамках Всемирной недели «Мы чистим мир» «Комсомольская правда» вместе с партнерами проводит экологическую акцию «Озерам и рекам – чистые берега!».

На генеральную уборку у озера Гатное в Куйбышевском районе выйдут представители местной администрации, отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, региональных министерства лесных ресурсов и министерства энергетики и ЖКХ, Русского географического общества. На призыв присоединиться к акции откликнулись студенты опорного вуза и представители бизнеса: АО «Куйбышевский НПЗ», Самарский гипсовый комбинат, компания «Лада, Автоцентр на Заводском».

Приглашаем жителей близлежащих районов присоединиться к субботнику! Погода обещает быть комфортной. По окончании акции всех участников ждет горячий чай от Волжского спасательного центра МЧС России со свежей сдобой от Самарского БКК. Сбор на пересечении улиц Таганской и Центральной. Начало в 11.00.