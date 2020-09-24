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В Самарской области стартует крупнейшая акция для учащихся и студентов «Эко книга»

Сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия» обсудили, как будут проводить это крупномасштабное мероприятие
Геннадий ВЕТРОВ
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Организаторы акции считают, что она принесет большие результаты

Организаторы акции считают, что она принесет большие результаты

Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

Крупномасштабная экологическая акция скоро возьмет старт в Самарской области. Речь идет о проекте для учащихся и студентов «Эко книга». Сегодня в реготделении партии «Единая Россия» обсудили механизмы мероприятия, которое начнется уже 1 октября и продлится до весны 2021 года.

- Вопросы экологического воспитания и просвещения сейчас как никогда актуальны. Они - важная часть обеспечения экологической безопасности на территории региона, - рассказал координатор партийного проекта «Чистая страна» Денис Волков.

По словам Дениса, губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание вопросам экологии и активно привлекает к этому подрастающее поколение. Важно, чтобы ребята не только понимали проблему, но и искали пути ее решений. И, как показывает практика, детям это интересно.

- Старт областной акции по сбору макулатуры именно в учебных заведениях, возможность получить за собранное вторсырье познавательные книги, в то же время включиться в соревнования между школами, классами - это отличный способ продвижения экологических мероприятий, - отметил Волков.

Во время совещания было решено, что к акции кроме школ подключат детсады, ссузы и вузы. Суть проекта проста: чем больше макулатуры сдадут учебные заведения, тем больше книг они получат. Без подарков не останется никто, а победителей ждут отдельные призы и дипломы.

Коммерческие организации уже поддержали партийную идею. Так, компания «Втормаркет» взяла на себя функционал вывозить вторсырье, а книготорговая сеть «Метида» займется поставкой книг.

- Сто килограммов макулатуры спасают одно дерево, надеюсь, все вместе за время проведения акции мы сможем спасти большой лес! - поделилась ожиданиями Наира Мнацаканян, директор «Метиды».