Парк дружбы народов в Волгаре станет центром этнотуризма в Самаре

Во встрече приняли члены Общественной палаты РФ и губернатор Самарской области Фото: соцсети

24 сентября в музее Модерна представители Общественных палат Самарской области и России обсуждали вопросы развития культуры, сохранения духовного наследия, а также гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений. На встрече присутствовали губернатор Дмитрий Азаров, ректоры вузов и представители творческих союзов.

Участников заседания приветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила значимость таких собраний и их плодотворность.

Глава региона начал с сообщения о том, что рабочей группой Госсовета разработан целый ряд предложений - по ремонту ДК и школ искусств, повышению условий труда педагогов, сохранению объектов культуры и не только - которые поддержаны на федеральном уровне. Не забыл Дмитрий Азаров и про сетевые ресурсы, которые тоже многое дали культурной сфере в период пандемии.

Примером места, где проходит встречи поколений, по мнению губернатора, могут служить модельные библиотеки. В Самарской области создано 12 таких. Там можно не только читать, но и общаться друг с другом.

Кроме того, Дмитрий Азаров предложил привлекать к реализации нацпроекта "Культура" и бизнес. Так, ДК "Металлург" отремонтирован за счет частных инвестиций. Сейчас это отличная творческая точка в городе.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию этнотуризма.

- Не может регион быть привлекательным, если в этом не уверен буквально каждый житель. Но для этого нужно, чтобы о привлекательности, о традициях, о народах говорили постоянно. Только тогда возникнет этнокультурная среда, в которую всегда хочется возвращаться, - заявила первый заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты страны Маргариты Лянге.

В Самаре есть свои центры притяжения и места, которые должны ими стать. В частности, речь идет о Парке дружбы народов в микрорайоне Волгарь, строительство которого уже завершается.