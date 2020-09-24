Машиностроители Самарской области успешно пережили пандемию и планируют открывать новые производства

Лучшие машиностроители получили награды

24 октября губернатор Дмитрий Азаров поздравил лучших машиностроителей области с их профессиональным праздником. Торжественная церемония прошла в Самарском академическом театре оперы и балета.

Машиностроение играют важную роль в промышленном комплексе губернии. Отрасль составляет 35% регионального промпроизводства, в ней занято 124 тысячи человек, то есть 13% трудоспособного населения.

Дмитрий Азаров отметил, что пандемия, конечно, внесла коррективы в работу инженеров, заставила их перестроить производственные процессы, но они справились и с достоинством перенесли все испытания. Деятельность предприятий, благодаря ответственности их сотрудников и правительству, возобновилась в кратчайшие сроки.

К труду и производству вернулись все 220 предприятий машиностроительного комплекса. Среди тех, кто достойно переносит "коронавирусные времена", и крупнейший в регионе трудовой коллектив - АВТОВАЗ.

– Наверное, вы знаете, что рынок автомобилей в стране снизился в этом году более, чем на 16%, но те меры поддержки, которые определил Президент страны Владимир Владимирович Путин, имеют свой эффект: в августе мы вышли на такой же уровень продаж, как был в 2019 году, - похвалился глава региона.

Не подвели и другие флагманы: РКЦ "Прогресс", "Авиаагрегат", ПАО "Кузнецов", "Аком", "Тяжмаш" и другие.

Автомобилестроители не собираются сдавать позиции. Губернатор уверен, что они продолжат достигать всех поставленных целей, а в Самарской области появятся новые предприятия, производящие автокомпоненты. Помощь в развитии этого вопроса окажет нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". В него вошли уже 47 предприятий. В средний показатель повышения производительности труда уже составил 133%, при этом временные затраты на выполнение производственных задач сократились на 47%.