Отопление в Самаре 2020, последние новости на 24 сентября: батареи стали горячими в 225 зданиях

Отопление включают в объектах социальной сферы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальные учреждения областной столицы активно поступает тепло. Сегодня, 24 сентября, к теплоносителю подключен 71 городской объект. Эти и другие новости про отопление в Самаре в 2020 году рассказываем в нашей заметке.

С учетом последних показателей батареи стали горячими уже в 225 зданиях соцсферы, из которых 64 - объект здравоохранения, 147 - детские сады и 14 дома опеки и попечительства.

Как отмечают в мэрии, в первую очередь тепло дают в местах, где предусмотрено круглосуточное пребывание людей и находится много детей.

- Мы планомерно подходим к включению и других зданий социальной сферы – амбулаторных медицинских учреждений, а также поликлиник. С теплом у нас также уже 41 школа, хоть мы и не форсируем их включения, - сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

Важно, что сейчас, по сути, нет привязки к температуре воздуха. Решение о включении отопления принимается на уровне местных органов власти. Правда, с жилыми домами, которых в областном центре больше 10 тысяч, спешить не стоит. Одновременно во все тепло подать невозможно.

- В этом году у нас происходит так называемое мягкое включение - мы начинаем разворачивать теплоисточники, включаем котельные. Как только будет 2-3 дня +8 градусов и ниже, тогда официально и начнем отопительный сезон, - добавил Василенко.