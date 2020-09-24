В Самарской области мужчина хотел за взятку вернуть изъятую у жены рыбу

Обвиняемый получил условный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осудили жителя поселка Междуреченск, что в Сызранском районе. Мужчину признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

- В апреле 2020 года в селе Переволоки обвиняемый передал полицейскому 15 тысяч рублей за прекращение проверки в отношении своей жены - индивидуального предпринимателя. Он хотел, чтобы ей вернули изъятую рыбную продукцию, - рассказывают в прокуратуре Самарской области.

В итоге супруг бизнес-леди попал под статью. Он частично признал свою вину и получил от служителей Фемиды наказание в виде 2 лет лишения свободы условной. Испытательный срок - 1 год.