В Самарской области могут поощрить деньгами супругов, проживших вместе 50 лет

Тех, кто сохранит семью более чем полвека, будут поощрять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области супругов, проживших вместе 50 лет, предложили поощрять денежной выплатой. Такое предложение одобрили депутаты профильного комитета Самарской губернской думы на этой неделе.

- Единовременная выплата будет предоставляться одному из супругов, состоящих в зарегистрированном браке более 50 лет, - объяснил автор законопроекта Александр Милеев.

Предполагается, что сумма выплаты составит 50 тысяч рублей. Претендовать на нее смогут супруги, которые прожили на территории региона не менее пяти последних лет.

Профильный комитет Самарской губдумы одобрил законопроект. Теперь его вынесут на заседание областного парламента.