Ни стыда, ни совести: сельчанин угнал прицеп прямо из-под носа хозяина

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящая «кража века» произошла недавно в Шигонах. Местный житель обратился в полицию с жалобой – под покровом ночной темноты неизвестные злоумышленники похитили стоящий рядом с домом автомобильный прицеп. Ущерб подучился немаленький – 28 тысяч рублей.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого – им оказался 49-летний житель села Заборовка Сызранского района. Во дворе у мужчины был обнаружен злополучный прицеп, поэтому отпираться не было смысла, и мужчина во всем признался.

Оказывается, злоумышленник давно «положил глаз» на стоящий рядом с домом прицеп – дескать, вещь-то в хозяйстве полезная. Долго собирался, но в конце концов глубокой ночью приехал за ним и отбуксировал технику к себе на участок.

Сейчас против похитителя возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.