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Алексей Дегтев избран председателем городской думы Самары

Решение принято единогласно
Вячеслав СОРОКИН
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Городскую думу вновь возглавил Алексей Дегтев

Городскую думу вновь возглавил Алексей Дегтев

Алексей Дегтев единогласно избран предселателем думы городского округа Самара седьмого созыва. Голосование состоялось в пятницу, 25 сентября.

- Я благодарю вас за доверие, не подведу, - сказал Дегтев.

Глава Самары Елена Лапушкина, присутствующая на заседании, поздравила Дегтева с назначением. "Голосование прошло единогласно, я считаю, это хорошая поддержка. Убеждена, что и дальше будет конструктивная работа, нужно завершать год, принимать бюджет и работать над реализацией нацпроектов", - сказала Лапушкина.

Дегтев сразу же приступил к исполнению своих оьязанностей и провел заседание думы.

Дегтев занимается депутатской деятельностью с 2010 года. Он ранее занимал пост председателя думы шестого созыва с 2018 года