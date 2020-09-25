Самарскому военному музею передадут масонский меч Орлена Тамплиеров

Дореволюционный меч конфисковали на границе. Фото: министерство культуры РФ

25 сентября коллекция военного музея в Самаре пополнится необычным экспонатом. На хранение в музей передадут «масонский меч Ордена Тамплиеров». Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Необычное оружие конфисковали на границе в Северной Осетии. Одна из жительниц республики пыталась тайком ввезти масонский меч из Грузии в Россию.

Выяснилось, что оружие ритуальное, принадлежит одной из ветвей масонов, называющих себя тамплиерами. Меч довольно старый, он был изготовлен в 1912-1923 годах. На самом клинке обнаружилась надпись «William Gray Tisdale».

После того, как правоохранители конфисковали меч, его передали на хранение в министерство культуры РФ. А уже федеральный минкульт передал его самарскому музею.