В самарской городской думе определили председателей комитетов

На первом заседании депутаты выбрали председателя думы и глав комитетов Фото: Вячеслав СОРОКИН

Председателей комитетов в думе городского округа Самара седьмого созыва определили во время первого заседания в пятницу, 25 сентября.

Председателем комитета по бюджетам, налогам и экономике избран Юрий Левин, председателем комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям стал Сергей Рязанов, комитет по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии возглавил Вячеслав Дормидонтов, комитет по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту - Вячеслав Звягинцев. Главой комитета по местному самоуправлению стал Павел Чумак, контрольный комитет возглавил Вячеслав Тимошенко.

Ранее по ходу заседания был избран председатель думы, им стал Алексей Дегтев. Он был выбран единогласно.