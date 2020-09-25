Спасатели эвакуировали из Рождествено женщину в коме

Помощь медиков подоспела вовремя. Фото: ПСС

Вечером 24 сентября самарские спасатели эвакуировали на левый берег Волги 56-летнюю женщину, которой срочно потребовалась медицинская помощь. Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, пострадавшая находилась в коме с диагнозом «отравление».

- Оперативно выполненная работа спасателей помогла врачам в кратчайшие сроки оказать пострадавшей медицинскую помощь, - сообщили в ПСС.

Всего за минувшие сутки спасательному катеру пришлось четырежды выезжать с Поисково-спасательной станции «Центральная» в Рождествено для эвакуации пострадавших, которым потребовалась срочная медицинская помощь.