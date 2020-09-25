В Тольятти совсем юный рецидивист снова попался на грабеже

Злоумышленник пойдет под суд уже не в первый раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 18-летний рецидивист снова попался на грабеже. ЧП произошло на бульваре Космонавтов. Пострадавший мужчина, местный житель, пожаловался, что возле одного из магазинов неизвестный выхватил у него из рук сотовый телефон и тут же скрылся. Телефон пострадавший оценил в 10 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Стражи порядка сразу подключились к поискам злоумышленника – пообщались со свидетелям, составили фоторобот. И вскоре задержали предполагаемого преступника – молодого человека, который за 18 лет своей жизни уже дважды попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за угон автомобиля и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Парень признал вину. Он рассказал, что отнес украденный телефон в один из ломбардов, где выручил за него 3,5 тысячи рублей. Сейчас полицейские разыскивают телефон. А грабителю грозит до семи лет лишения свободы.

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