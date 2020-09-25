Самарский губернатор призвал депутатов гордумы разобраться в модели местного самоуправления

Губернатор призвал депутатов разобраться в причинах низкой явки на выборах Фото: Вячеслав СОРОКИН

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал депутатов думы Самары седьмого созыва разобраться с действующей моделью самоуправления, которая, по его мнению, не находит понимания у жителей города. Об этом глава региона сказал во время заседания гордумы в пятницу, 25 сентября.

- Сейчас у жителей много вопросов к существующей модели местного самоуправления. Пока эта модель не нашла поддержки и вызывает нарекания. Давайте разберемся, в чем дело, в модели или в людях, которые работают депутатами, - сказал Азаров.

Ранее в Самаре выбирали председателей районных Советов депутатов. Как отметил губернатор, районные депутаты должны быть наиболее приближены к своим избирателям, знать каждого в лицо, быть осведомленными о проблемах каждой семьи. При этом многие граждане по-прежнему не знают тех, кто выбран районным депутатом.

Кроме того, губернатор отметил низкую явку на состоявшихся выборах. По данным облизбиркома, в регионе проголосовал только каждый третий, явка составила 35,63%. Одной из причин такой низкой активности избирателей губернатор назвал угрозу распространения коронавируса. Но вместе с тем призвал депутатов разобраться в причинах низкой явки.

- Давайте поймем, в чем дело. Давайте помнить, что депутатский мандат - это аванс, который еще надо отработать, - сказал глава региона.