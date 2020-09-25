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Коронавирус Covid-19

Меньше не становится: стало известно, сколько еще жителей Самарской области заразились коронавирусом 25 сентября

За сутки диагноз подтвердился у 111 жителей региона
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Число новых заболевших не опускается ниже сотни

Число новых заболевших не опускается ниже сотни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько новых жителей Самарской области заразились коронавирусом на 25 сентября. По данным ресурса СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, за сутки в регионе прибавилось 111 новых инфицированных с подтвержденным диагнозом COVID-19. А общее число заразившихся коронавирусом жителей региона с начала пандемии достигло 11220 человек.

8717 человек уже успешно вылечились от коронавируса. 2325 находятся на попечении врачей.

Данных о новых погибших пациентах с коронавирусом на 25 сентября нет, общее число смертельных случаев от ковида в Самарской области, по официальным данным, по-прежнему 178.

Всего за сутки по стране зарегистрировано 7212 новых заболевших, 1560 из них – в Москве.

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