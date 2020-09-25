Дмитрий Азаров призвал седьмой созыв гордумы Самары учитывать в работе все политические взгляды

В первом заседании Думы г.о.Самара принял участие губернатор Фото: Вячеслав СОРОКИН

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассчитывает, что дума Самары седьмого созыва в своей работе учтет разные интересы политических партий, общественников и жителей города. Об этом он сказал в пятницу, 25 сентября, во время заседания гордумы.

- Рассчитываю, что дума приступит к конструктивной работе, объединяя людей разных политических взглядов, разных подходов к работе, но ради одной цели - процветание города. В интересах Самары каждый из нас должен находить компромиссы, учитывающие интересы разных политических сил, общественных организаций, промышленных предприятий и жителей Самары, - сказал губернатор.

Он поздравил с назначением Алексея Дегтева, который в пятницу единогласно был избран председателем думы. Также во время первого заседания седьмого созыва избрали председателей комитетов думы.