«Зебра» не спасла: на проспекте Ленина «Веста» сбила мальчика на самокате

Ребенка сбили на пешеходном переходе. ФОТО: ГУ МВД по Самарской области

В Октябрьском районе Самары чуть было не произошло непоправимое несчастье. Утром 24 сентября по проспекту Ленина на «Лада Весте» ехал 46-летний водитель. Машина двигалась со стороны ул. Первомайской по направлению из города. Напротив дома № 32 по ул. Осипенко под колеса авто угодил 14-летний мальчик на самокате.

- Ребенок пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Однако строгое соблюдение правил дорожного движения не уберегло подростка от попадания под колеса. К счастью, паренек отделался незначительными повреждениями. Ему потребовалась помощь медиков, но за ней он обратился самостоятельно. Сейчас правоохранители проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

Всего за сутки в Самарской области 24 сентября зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими, 21 человек получил ранения различной степени тяжести. К счастью, обошлось без погибших.

К ЧИТАТЕЛЯМ Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163