Депутат Денис Волков призвал создать в Самарской области терсхемы по утилизации опасных отходов

Денис Волков считает, что терсхемы по обращению с медицинскими и биологическими отходами необходимы региону

В Самарской области решают проблему с утилизацией медицинских и биологических отходов. Четкого порядка обращения с ними нет до сих пор, а ведь они несут серьезный вред экологии и даже могут спровоцировать вспышки инфекций. Пока дальше обсуждений дело не заходит. Так, на днях прошел очередной круглый стол на эту тему. В ходе него депутат Самарской губдумы, зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков вновь призвал профильные министерства разрабатывать территориальные схемы по утилизации этих опасных отходов.

- Я уверен, что система должна быть прописана в терсхеме по обращению с отходами в соответствующих подразделах. На сегодняшний день в ней прописан только порядок обращения с ТКО, то есть в этом направлении работает только минЖКХ. Должны быть и другие подразделы – медотходы, биологические отходы и т.д. И каждым должно заниматься профильное министерство. Такой опыт есть в Московской области, нужно его перенимать и внедрять, - считает Денис Волков.

По словам депутата, в прошлом году минздрав региона попросили разработать территориальную схему по обращению с медицинскими отходами, но работу по этому направлению так и не провели. Народный избранник уверен, что ситуацию можно сдвинуть с мертвой точки, если вмешается правительство региона. Оно должно дать особое поручение профильным министерствам — минздраву и минсельхозу - по разработке терсхем и включению их в существующую областную территориальную схему по обращению с отходами.