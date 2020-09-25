Стало известно, кто купил половину «Парк Хауса» в Самаре

Площади торгового центра не могли обрести нового владельца целый год. Фото: Архив "КП"

Половина торгового центра «Парк Хаус» на пересечении Московского шоссе и улицы 22 Партсъезда в Самаре все-таки ушла с молотка. Нежилые помещения в 28,6 тысяч квадратных метров и аналогичной площади земельный участок выставили на торги еще год назад, но тогда покупателей не нашлось.

В результате цена на помещения ТЦ упала почти в два раза. Вместо 1,23 миллиардов рублей, запрошенных изначально, покупатель заплатил всего 694 миллиона рублей.

Победителем торгов стала компания ООО «ФизРазвитие». Эта компания зарегистрирована в Самаре и курирует деятельность парков культуры и отдыха, а также тематических парков.