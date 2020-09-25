Названы города и районы Самарской области, которые лидируют по приросту заболевших коронавирусом

Каждый день статистику пополняют новые заболевшие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном оперштабе рассказали, какие города и районы Самарской области сейчас лидируют по приросту численности новых заболевших коронавирусом. За сутки по данным на 25 сентября в регионе нашли еще 11 инфицированных, а их общее число достигло 11220 человек.

Больше всего новых заболевших, как обычно, в Самаре – здесь диагноз подтвердился у 56 человек. На семь ковидных пациентов стало больше у врачей Тольятти и Красноярского района, на шесть заразившихся стало больше в Кинеле. В Похвистневе и Кинель-Черкасском районе прибавилось по пять заболевших. Четыре пациента с коронавирусом добавились в Новокуйбышевске.

По три новых зараженных в Октябрьске, Нефтегорске и Хворостянке, по два – в Чапаевске и Похвистневском районе. А вот в Сызрани, Большеглушицком, Елховском, Клявлинском, Пестравском, Приволжском, Ставропольском и Челно-Вершинском районах зафиксировано всего по одному новому случаю заболеваемости коронавирусом.

По традиции большинство новых зараженных, 78 человек, нашли среди больных пневмонией и ОРВИ. Еще 15 человек выявили при обследовании круга контактных с ранее заболевшими, а 18 новых инфицированных и вовсе не имели никаких клинических проявлений коронавируса.