Ехал по встречке, без прав: после столкновения двух иномарок в Самаре одному из водителей не поздоровилось

В аварии не обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Необычная авария произошла в Промышленном районе Самары вечером в четверг, 24 сентября. 40-летний водитель ехал на автомобиле «Опель Астра»» по улице Матросова. Поворачивая налево около дома №38, он был недостаточно осторожен.

В результате в бок иномарки влетела «Киа Серато». Пикантности ситуации добавил тот факт, что за рулем корейской иномарки находился 28-летний водитель, лишенный прав. Более того, в момент столкновения он ехал по «встречке». К сожалению, в результате аварии не обошлось без пострадавших.

- Водитель автомобиля «Опель Астра» был доставлен в больницу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. - По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

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