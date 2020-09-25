В Самаре родители жалуются, что в детском саду малышей заставляют ходить босиком по ледяной плитке

Родители говорят, что теперь малышам приходится разуваться на входе и дальше идти по холодным полам босиком Фото: Иван МАКЕЕВ

В Самаре родители обратились к властям, чтобы те помогли решить проблемы, которые недавно возникли в детском садике № 337 на ул. Аэродромной, 22а.

С 90-х годов и до недавнего времени это учреждение было под опекой еврейской общины, детей там кормили кошерной едой, изучали с ними еврейскую культуру. В прошлом году детский сад почему-то решили стандартизировать: поменяли меню, сделали там ремонт, сменили руководство. После этого некоторые воспитанники оттуда ушли.

На их место, правда, сразу пришли другие, и много: новое руководство «расширило» группы, и детей стали набирать больше.

- Из-за этого в группе пришлось устанавливать дополнительные шкафчики, делать перестановку. Скамеечки, на которых дети раньше сидели и переобувались, убрали, но на этом месте остались острые железки, торчащие из пола. Будем ждать, пока кто-то поранится? - негодует одна из родительниц в соцсетях. Она уже написала обращения с просьбой разобраться в ситуации во все инстанции, в том числе в Генпрокуратуру.

Скачеечки убрали, а железки остались Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня инициативная группа встречалась с заведующей детским садиком. Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» родители, она заявила: воспитатель следит за тем, чтобы детки не поранились. Но потом пообещала найти решение проблемы.

Вот только эта проблема - не единственная.

- По указу руководства дети теперь должны разуваться на первом этаже и идти по ледяному кафелю несколько пролетов, - жалуются родители. - Разве это нормально?

Следит ли руководство учреждения за чистотой внутри или это новые антикоронавирусные меры, пока не понятно. Не ясно также, почему детям сразу на входе нельзя переобуваться во вторую обувь.

В чем причина таких изменений и как сделать так, чтобы все остались довольны, решать теперь будут компетентные органы. «Комсомолка» следит за развитием событий.