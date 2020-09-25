В Самаре в «Автоцентре на Заводском» состоится традиционный LADA Day Service

Самарцев зовут 27 сентября на День сервиса LADA

27 сентября в «Автоцентре на Заводском» в Самаре (Заводское шоссе, 14, корпус 1) состоится традиционный LADA Day Service. В этот день клиенты автоцентра смогут хорошо сэкономить на обслуживании любимой машины. Комплексная диагностика двигателя стоит около тысячи рублей. Осмотр ходовой – 500. Во время акции это можно сделать совершенно бесплатно.

Акцию LADA Day Service (День сервиса LADA) салон проводит раз в квартал. По ее итогам клиенту выдадут сертификат - в течение месяца устранить неполадки и приобрести запчасти в «Автоцентре на Заводском» можно со скидкой 20%.

КАК НАЙТИ

Адрес: Самара, Заводское шоссе, 14, корпус 1 (между улицами 22 Партсъезда и Авроры).

Телефон: +7(846) 97-37-555.