В Самарской области в 2020 году благоустроят 272 дворовых и 140 общественных территорий

Жители страны стали активнее участвовать в проектах по благоустройству общественных пространств

Жители России с каждым годом все больше участвуют в программах благоустройства общественных пространств. Люди стали активнее интересоваться и высказывать свою позицию насчет обновления парков, скверов, дворовых территорий. Все их приводят в порядок в рамках федеральных и местных программ. Так, с 2020 года поддержку из федерального бюджета начнут оказывать около 160 проектам благоустройства малых городов и исторических поселений. Также продолжит работать проект партии «Единая Россия» - «Городская среда». Благодаря ему в этом году отремонтируют около 5 тысяч общественных и 6 тысяч дворовых территорий по всей стране. На эти цели из федеральной казны выделили 38,5 млрд рублей. Что и как благоустроить, решают сами жители.

В Самарской области в 2020 году в рамках партпроекта планируют привести в порядок 272 дворовых и 140 общественных территорий. Средства на работы выделили из федерального, областного и местного бюджетов.

- В последние годы жители Самары и малых городов области достаточно активно принимают участие в проектах благоустройства общественных территорий и в опросах по этим вопросам в социальных сетях и офлайн, - отметил региональный координатор проекта «Городская среда» Андрей Кислов.

Напомним, что этим летом президент страны Владимир Путин подписал закон о «народном бюджете». Теперь люди могут сами решать, на что пойдут бюджетные деньги. По итогам опроса «Единой России» выяснилось, что в первую очередь россияне хотят направить средства на благоустройство стадионов, спортплощадок, домов культуры, на ремонт дорог в отдаленных районах, на замену труб, ремонт крыш и фасадов домов.