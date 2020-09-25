«Электричества нет, батареи отключили, трубу прорвало»: в Самаре коммунальщики боролись с последствиями крупной аварии

На время ликвидации ЧП развернули мобильные котельные. Фото: администрация Самары

В Самаре прошли масштабные учения коммунальщиков. Профильные городские службы совместно с ресурсоснабжающими организациями отрабатывали действия на случай возникновения ЧП в разгар отопительного сезона.

- По «легенде» была отключена электроэнергия при условиях низких температур: -20 градусов. Такой сбой может привести к остановке тепло- и водоснабжения из-за отключившихся насосов, - рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Чтобы усложнить задачу, в вводную мы добавили порыв трубопровода в районе проспекта Кирова и Корсунского переулка.

Сразу после сообщения об аварии в городе ввели режим ЧС и организовали штаб для его ликвидации, пункты питания и временного размещения горожан, доставки воды. Поскольку речь о зиме, то воду привозят в бутылках. А для восстановления теплоснабжения было в реальном времени развернуто сразу несколько мобильных котельных около больниц и школ.

Результатами учений коммунальщики остались довольны.

- Учения помогают выявить слабые звенья в условиях, приближенных к реальным, и наладить взаимодействие различных служб, - отметили в мэрии.