В Тольятти брокер-самоучка потерял 162 тысячи рублей и теперь просит помощи у полиции

Торги в здании Нью-Йоркской фондовой биржи. Тольяттинцу туда, увы, уже не попасть Фото: Евгения ГУСЕВА

Владимир М. из Тольятти осенью прошлого года твердо решил разбогатеть. Для этого он решил попробовать свои силы в профессии брокера, торгуя на валютном рынке. Нашел подходящие сайты, вложил деньги и... все потерял. Сейчас сайты заблокированы, а денег и след простыл.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, речь идет о сайтах Maxi Market и Jwill Capital. Отзывов у обеих контор в интернете масса. Как и советов, как просто распознать мошенников. Разбор сайтов-аферистов производится как раз на примере этих двух контор.

Как бы то ни было, несколько дней назад Владимир обратился в полицию. В заявлении указал, что деньги в брокерство вкладывал с октября прошлого года по апрель 2020-го. Потом грянула пандемия коронавируса, он решил доход свой забрать, вот тут-то и выяснилось, что денег вроде как нет. В полиции сейчас проводят проверку, уголовное дело пока не возбуждено. Шансы найти мошенников, присвоивших денежки тольяттинца, конечно же, весьма невелики.