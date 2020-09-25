Власти Самары рассказали, как будут распределять малышей в детсады 29 сентября

В садике детей научат играть вместе и делиться игрушками Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В мэрии Самары рассказали, как будут распределять детей в садики 29 сентября. Как отметили в горадминистрации, распределение свободных мест на 2020-2021 учебный год будет проходить в автоматизированном режиме.

В департаменте образования рассказали, что нужно делать родителям дошколят, чтобы их малыши попали в садик.

- До 28 сентября 2020 года мы рекомендуем проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»), - сообщили в мэрии.

Если в заявлении обнаружатся недостоверные или устаревшие сведения – нужно сразу же внести изменения через МФЦ. Таким же образом можно менять список предпочитаемых дошкольных учреждений в заявлении.

- Распределение свободных мест будет проводиться автоматизировано,- пояснили в мэрии. – При этом будет учитываться наличие права на внеочередное зачисление, дата регистрации ребенка в электронном реестре, возраст по состоянию на 1 сентября, направление группы и желаемая дата зачисления. Важно: в течение 10 дней после распределения родители должны обратиться в садик, чтобы письменно подтвердить согласие с местом. Если же родители не согласны – нужно обратиться в МФЦ и подтвердить это письменно. Если родители этого не сделают, больше ребенок не будет принимать участия в распределении.