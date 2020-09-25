Предпринимателей Самарского региона приглашают на мастер-класс «Личный бренд и личная эффективность»

Ответы на этот и другие вопросы получат 30 сентября участники мастер-класса «Личный бренд и личная эффективность». В онлайн-формате ведущие федеральные и региональные спикеры расскажут о создании личного бренда, инструментах повышения личной эффективности и развития эмоционального интеллекта.

Вам точно стоит посетить мастер-класс, если вы хотите:

Стать эффективным руководителем и прокачать навыки лидерства

Создать мощный личный бренд

Выстроить стратегию личного развития

Что вас ждёт на мастер-классе 30 сентября:

Федеральные и региональные эксперты, предприниматели и бизнес-тренеры с опытом построения личного бренда

Эффективные и проверенные инструменты создания личного бренда и развития личной эффективности

Способы личной мотивации и борьбы со стрессом

Методы саморазвития

Секреты эффективного управления командой

Нетворкинг и полезные знакомства

Спикеры:

Алина Тер-Акопова (г. Москва) — бизнес-коуч, тренер и эксперт по публичным выступлениям и подготовке спикеров мирового уровня к публичному выступлению, преподаватель ЕМВА

Валерия Володина — основатель бренда сети салонов красоты и производства дизайнерской одежды «РУК НЕ ХВАТАЕТ»

Максим Суранов — основатель СПА-салонов «ТвойТай», соучредитель ресторанов SKYbar, МОРЕ МОРЕ, Эклерная

Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Для участия необходима регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1432201/

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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