Предпринимателей Самарского региона приглашают на мастер-класс «Личный бренд и личная эффективность»

Ответы на этот и другие вопросы получат 30 сентября участники мастер-класса «Личный бренд и личная эффективность». В онлайн-формате ведущие федеральные и региональные спикеры расскажут о создании личного бренда, инструментах повышения личной эффективности и развития эмоционального интеллекта.
Вам точно стоит посетить мастер-класс, если вы хотите:
Стать эффективным руководителем и прокачать навыки лидерства
Создать мощный личный бренд
Выстроить стратегию личного развития
Что вас ждёт на мастер-классе 30 сентября:
Федеральные и региональные эксперты, предприниматели и бизнес-тренеры с опытом построения личного бренда
Эффективные и проверенные инструменты создания личного бренда и развития личной эффективности
Способы личной мотивации и борьбы со стрессом
Методы саморазвития
Секреты эффективного управления командой
Нетворкинг и полезные знакомства
Спикеры:
Алина Тер-Акопова (г. Москва) — бизнес-коуч, тренер и эксперт по публичным выступлениям и подготовке спикеров мирового уровня к публичному выступлению, преподаватель ЕМВА
Валерия Володина — основатель бренда сети салонов красоты и производства дизайнерской одежды «РУК НЕ ХВАТАЕТ»
Максим Суранов — основатель СПА-салонов «ТвойТай», соучредитель ресторанов SKYbar, МОРЕ МОРЕ, Эклерная
Мероприятие проводится по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Для участия необходима регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1432201/
Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:
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