«Динамо-Самара» разгромило «Ухту» 7:1 в матче чемпионата России по мини-футболу

Это первая домашняя победа самарцев в сезоне. Фото: МФК «Динамо-Самара».

Мини-футбольный клуб «Динамо-Самара» разгромил «Ухту» в матче третьего тура российской Суперлиги. Встреча проходила в пятницу, 25 сентября, в «МТЛ Арене» в Самаре и завершилась со счетом 7:1. По дублю у волжан на свои счета записали Потехин, Котляров и Лялин, еще один мяч забил Хромых.

- В первом домашнем матче сезона показали зрелищную игру и одержали убедительную победу. Команда давно не играла в родных стенах самарского УК «МТЛ Арена» и очень хотела порадовать красивым футболом своих болельщиков, которые, несмотря на все проблемы, здорово нас сегодня поддержали, - приводит слова главного тренера МФК «Динамо-Самара» Максима Горбунова пресс-служба клуба.

Пока самарцы идут без потерь очков – из трех матчей чемпионата России «Динамо» выиграло все три. Вторая встреча с «Ухтой» пройдет также в Самаре в субботу, 26 сентября.