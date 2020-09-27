Последних узбеков из лагеря в Самарской области вывезли на родину

Лагерь опустел

Стало известно, что из Самарской области, из палаточного лагеря в Кинеле вывезли на родину последних мигрантов. Поезд в Ташкент отправился со станции Кинель 27 сентября. На родину уехали 300 граждан Республики Узбекистан. Как отметили в правительстве Самарской области, теперь палаточный лагерь опустел, мигрантов там больше не осталось, лагерь сворачивают.

В Ташкент также вывозные поезда организовали из Новосибирской области. Воздушным транспортом мигрантов вывозят из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Более того, уже с 17 сентября открыта свободная продажа билетов на чартерные рейсы в Ташкент из Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга.

Напомним, что мигранты несколько раз образовывали стихийный лагерь в Самарской области, сначала в Большеглушицком районе, потом на станции в Кинеле. Проходили слухи об открытии границы с Казахстаном, люди отправлялись в путь, но натыкались на закрытые границы. Больше по теме читайте в подборке статей КП-Самара.

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