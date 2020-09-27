В субботу 27 сентября в Красном Яре сгорел дом

В Самарской области сгорел дом

В Самарской области 27 сентября случился страшный пожар. В Красноярском районе в селе Красный Яр на улице Почтовой загорелся дом. Загорелось само строение и кровля строящегося дома на площади 150 кв.м. Сообщение о пожаре поступило в 15.27. А в 15.43 возгоранию присвоили повышенный ранг вызова - пожар №2.

- Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения нет. Для тушения пожара привлечены 53 человека, 19 ед. техники, в том числе от МЧС России 13 человек, 5 ед. техники, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

В итоге огонь разбушевался на площади 230 кв.м. Локализовать его удалось только в половине пятого вечера. А окончательно пожар ликвидировали уже только в 19.30. То есть огонь горел около четырех часов.