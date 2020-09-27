Тренер "Крыльев Советов": "По такой игре мы хотели три очка"

Тренер рассказал о шансах "Крыльев Советов" в последней игре

Тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал итоги матча c "Нефтехимиком", который закончился с ничейным результатом. Игра закончилась со счетом 1:1, причем самарцам помог не упустить очко Сергей Божин. Однако, тренер считает, что в этой игре самарцы могли претендовать на три очка. Игроков подвело то, что они уже в третий раз пропустили гол прямо в начале матча.

- После этого сопернику всегда удобно играть, он глубоко обороняется, защищается, не раскрывается. Отсюда у нас появляются сложности. Тем не менее, я считаю, что даже для этой ситуации мы достаточно хорошо двигали мяч – во втором тайме как минимум, - отметил Игорь Осинькин.

Тренер считает, что именно из-за того, что исправить эту ситуацию было нелегко, было много навесов, а в конце игры самарцы давили еще больше.

- На гол мы наиграли, и это было гораздо раньше. Сыграли вничью, что спасли игру – сказать не могу, хотя одно очко заработали. Но по тому, как матч развивался, по такой игре, мы хотели три очка, - добавил тренер.

Напомним, что в этой игре команда смогла взять всего одно очко. До этого "Крылья" завершили победой несколько игр и заняли второе место в турнирной таблице.