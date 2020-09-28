Сызранец «разводил» на деньги сетевые компании, грозя им штрафами за нарушения противопожарной безопасности

Сызранская полиция смогла вычислить и задержать предполагаемого мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызранском районе полицейские смогли разыскать мужчину, который успешно по телефону «разводил» на деньги крупные сетевые компании.

- Он находил сведения об организациях в интернете, звонил в одну из торговых точек крупной торговой сети и под разными предлогами, связанными с противопожарной безопасностью объекта, добивался перевода сотрудником денежных средств организации на продиктованный расчетный счет, - рассказали с областном МВД о схеме, по которой работал мошенник.

Его жертвами стали компании из разных регионов, в том числе во Владивостоке и Ставропольском крае. А сам подозреваемый все это время жил в селе Усинское Сызранского района.

Полицейские смогли его вычислить и задержать по месту жительства. При обыске у него нашли записи, в которых он отмечал разницу во времени по часовым поясам и товар, которым торговала организация, что он выбрал себе в качестве жертвы.

Сейчас 33-летнему мужчине вменяют 4 эпизода мошенничества с ущербом более 30 тысяч рублей. Расследование завершено, дело направили в суд.