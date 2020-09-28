«Хорошая погода не должна сдерживать темп подключения тепла»: в Самаре отопление начнут включать в жилых домах

В дома самарцев решили давать тепло, но конкретных дат так и не назвали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городские власти сообщают, что к сегодняшнему утру в Самаре тепло дали во все больницы и поликлиники, в 88% детских домов и домов малютки, в 87% детских садов и в 36% школ. Но и это не предел:

- Хорошая погода не должна сдерживать темп подключения тепла! - заявил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. - Если учреждение или управляющая компания подают заявку, подключаем, не дожидаясь старта отопительного сезона.

По данным горадминистрации, Самара к отопительному сезону готова, а потому можно подключать к теплу и многоквартирные дома. Правда, когда конкретно в домах самарцев потеплеет, пока не сообщается.

Напомним, вопрос о начале отопительного сезона находится в компетенции и «на совести» муниципалитетов. Главы городов и районов отталкиваются от того, готовы ли ресурсоснабжающие организации и многоквартирные дома к подаче тепла, после чего определяются с датами «сезона горячих батарей».