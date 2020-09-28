Тольяттинский «Акрон» крупно проиграл «Нижнему Новгороду»

Это первый матч в сезоне, когда "Акрон" пропускает больше двух мячей. Фото: ФК "Нижний Новгород".

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» крупно проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 12 тура ФНЛ. Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голами отметились Альберт Шарипов, Александр Ставпец и Артем Федчук.

- ФНЛ – лига, которая не прощает ошибок. Нам не хватило агрессии впереди, потеряли концентрацию у своих ворот. Что касается счета – футбол не обманешь, везет тому, кто везет, - прокомментировал исход встречи наставник «Акрона» Дмитрий Емельянов.

После 12 туров тольяттинская команда идет на 19-ом из 22 месте в ФНЛ. В следующем туре «Акрон» примет в Жигулевске соседа по турнирной таблице - московское «Чертаново». Игра пройдет в воскресенье, 4 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по самарскому времени.