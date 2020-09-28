В Самарской области подтверждено 3 смерти от ковида за сутки

Статистика по заболеваемости ковидом не радует Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начиная с 9 сентября в сутки медики получают более сотни положительных тестов на COVID-19. За последние сутки в регионе зарегистрировано 110 заболевших.

Рост числа ковидных больных отмечается по всей стране. Еще недавно Самарская область входила в десятку регионов с наибольшем количеством пациентов с подтвержденным коронавирусом в сутки, но теперь она опустилась на 15-е место. На первом месте - Москва с 2217 положительными тестами на COVID-19, на втором - Санкт-Петербург (237 новых пациентов), на третьем - Московская область (212 зарегистрированных фактов).

Всего по стране за сутки зафиксировано 8135 новых случаев подтвержденной коронавирусной инфекции и 61 смерть. В Самарской области за сутки смерть от ковида подтверждена у трех пациентов.

Есть и хорошие новости: по стране отрицательные тесты на «корону» получили 2 702 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Это значит, что они смогли победить болезнь, вылечиться и теперь признаны вполне здоровыми. В Самарской области таких «счастливчиков» за сутки зафиксировано 45 человек.

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