Все трое погибших от ковида были сердечниками

У погибших пациентов было много сопутствующих тяжелых заболеваний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали о новых жертвах коронавирусной инфекции. Напомним, за сутки в регионе исследования подтвердили смерть трех человек от ковида:

- Это женщина 65 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 75 лет, страдавшая инфекционным заболеванием, заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также мужчина 52 лет, страдавший заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания и инфекционным заболеванием, - говорят в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе подтвержден 11 551 случай заболевания коронавирусной инфекций (110 фактов за последние сутки), от которой в общей сложности погибли 188 человек.

Показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области составляет 5,89, а в среднем по стране эта цифра в разы больше - 13,96.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области число подтвержденных случаев ковида перевалило за 11,5 тысяч

За сутки болезнь нашли у 110 человек (подробности)

В Самарской области подтверждено 3 смерти от ковида за сутки

Анализы также подтвердили коронавирус еще у 110 человек (подробности)

КТ легких в Самаре: где сделать платно и бесплатно, цены, адреса

Рассказываем, где и как сделать КТ легких в Самаре платно и бесплатно, цены, адреса (подробности)