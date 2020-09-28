Самарская область стала лидером России по уровню государственно-частного партнерства

Дмитрий Азаров выступил на конгрессе, посвященном ГЧП

Самарскую область назвали регионом-лидером по уровню развития государственно-частного партнерства. Регион занимает верхние строчки рейтинга уже на протяжении трех лет, а в 2019 стал безоговорочным лидером, набрав 98,7 баллов. Эта оценка отдает должное работе команд регионального правительства по формированию положительного инвестиционного климата.

- То, что реализация проектов на основе механизмов ГЧП очень перспективное направление, мы поняли несколько лет назад и настойчиво им занимаемся. Мы каждый год, последовательно занимаясь этими вопросами, действительно достигали эффективности. Это еще раз подтверждает верность выбранного курса, Стратегии лидерства Самарской области, лидерства по всем направлениям, и ГЧП здесь – не исключение, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, комментируя этот результат.

Глава региона выступил на VII инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП-2020". Он рассказал, как в губернии работают с бизнесом, как реализуют масштабные проекты партнерства. Самый амбициозный проект на основе ГЧП сегодня - это строительство мостового перехода через Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 Урал. Это был масштабный проект, и когда в регионе поняли, что денег не хватает, то ен стали ждать вложений из федерального бюджета, а пошли на опережение.

Губернатор подчеркнул что по его мнению включение механизмов ГЧП в нацпроекты даст серьезный импульс развития стране.